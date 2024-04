Augsburg

"Schockmoment": Wie die Brandserie in Geschäften Augsburg in Atem hielt

In mehreren Geschäften in der Innenstadt – unter anderem bei Karstadt und C&A – hat es am Freitag innerhalb kurzer Zeit gebrannt.

Plus Innerhalb kurzer Zeit brechen in mehreren Geschäften in der Augsburger Innenstadt Feuer aus. Es gibt einen Großeinsatz. Die Polizei nimmt wenig später eine Frau fest.

Ein großes Aufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst braust am Freitagmittag durch die Augsburger Innenstadt. Vielerorts ist das Martinshorn zu hören, Polizeiautos fahren mit Blaulicht schnell durch die Straßen. Die Einsatzkräfte sind in die Bürgermeister-Fischer- und die Bahnhofstraße gerufen worden. Dort brennt es in fünf unterschiedlichen Bekleidungsgeschäften. Die Feuer brechen binnen einer Dreiviertelstunde jeweils kurz nacheinander aus. Die unheimliche Feuerserie nimmt im Karstadt ihren Anfang.

Die automatische Ansage, die aus dem Kaufhaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße dröhnt, hallt bis in die benachbarten Straßen. "Achtung, Achtung, wir schließen wegen einer Betriebsstörung in wenigen Minuten. Verlassen Sie auf dem kürzesten Wege unser Haus." Als die Frauenstimme von Band die Warnung in Dauerschleife wiederholt, haben sich bereits etliche Polizeibeamte vor den beiden Eingängen postiert. Weder über die Bürgermeister-Fischer-Straße noch am Martin-Luther-Platz kommen Menschen hinein.

