Augsburg

18:30 Uhr

Schreiner präsentieren ihre Kunst in der Augsburger Innenstadt

In der Annastraße 16 in der Augsburger Fußgängerzone präsentieren sich drei Handwerksbetriebe in einem Laden.

Plus Man möchte das Handwerk für alle erlebbar machen. Dies geschieht in einem angemieteten Laden in der Annastraße in der Augsburger Innenstadt. Was Interessierte erwartet.

Von Michael Hörmann

Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist günstig für junge Menschen, die eine Lehrstelle suchen: Es gibt deutlich mehr freie Ausbildungsplätze als Bewerberinnen und Bewerber. Um den Nachwuchs anzusprechen, gehen die Wirtschaftskammern ungewöhnliche Wege. Im Frühjahr 2021 hatte die Industrie- und Handelskammer einen Laden in der Annastraße angemietet, um über das Lehrstellenangebot zu informieren. Jetzt zieht die Handwerkskammer nach. Auch sie ist mit einem Laden in der Annastraße 16 präsent. Partnerin ist die Stadt Augsburg, die die Flächen vermietet. Es handelt sich dabei um das Konzept "Zwischenzeit". Junge Unternehmerinnen und Unternehmer präsentieren sich in den Räumen jeweils einige Wochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen