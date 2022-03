Augsburg

vor 14 Min.

Es gibt noch viele offene Lehrstellen in der Region Augsburg

Plus Die Ausbildungsbereitschaft der Firmen in der Region Augsburg ist groß. Was ein halbes Jahr vor dem Ausbildungsstart fehlt, sind die Bewerberinnen und Bewerber.

Von Michael Hörmann

Noch sind es einige Monate hin bis zum Start des neuen Ausbildungsjahres. Los geht es für die meisten Lehrlinge stets im September. Wer in der Region Augsburg einen Ausbildungsplatz sucht und noch unversorgt ist, darf hoffen. Es gibt aktuell jede Menge an nicht besetzten Lehrstellen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) versucht, Jugendlichen eine Ausbildung schmackhaft zu machen. Die Ausbildungsbereitschaft der heimischen Firmen sei groß, was in Zeiten der Corona-Pandemie keineswegs selbstverständlich sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen