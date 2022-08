Schrottfahrzeug brennt – jetzt ermittelt die Polizei

Ein im Dillinger Weg in Pfersee abgestellter Pkw ist in Flammen aufgegangen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Pkw, der im Dillinger Weg in Pfersee abgestellt war, brannte am Dienstag gegen 23 Uhr lichterloh. Beim Eintreffen der Streife stand der Renault bereits in Vollbrand. Auch ein angrenzender Baum wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Nach Ablöschen des Brandes stellte sich laut Polizei heraus, dass bei dem Auto der Motor und die Batterie bereits ausgebaut und keine Kennzeichen angebracht waren. Der Pkw stand gegenüber einer Werkstatt am Fahrbahnrand. Der Sachschaden an Fahrzeug und Baum wurde auf rund 1800 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0821/323-2610. (ziss)