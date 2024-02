Schwelbrand in der Innenstadt verursacht 15.000 Euro Schaden

Weil Qualm aus einem Zimmer in einem Mehrparteienhaus in der Augsburger Innenstadt drang, rief ein Bewohner die Feuerwehr.

Einen kurzen Schreck dürften Anwohnern eines Mehrfamilienhauses in der Augsburger Innenstadt bekommen haben, als sie am Mittwoch Qualm aus einem Zimmer kommen sahen. Einer der Bewohner rief die Feuerwehr, die den Schwelbrand löschte.

Wie die Polizei berichtet, war der Brand in einem unbewohnten Zimmer eines Mehrfamilienhauses in der Böheimstraße ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr nach hatte sich dieser in einer Zwischendecke gebildet. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (AZ)