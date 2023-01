Augsburg

Seit 2021 geschlossen: Wie geht es mit der Klinikums-Bücherei weiter?

Plus Die Bücherei am Uniklinikum Augsburg (UKA) ist lange nicht mehr geöffnet. Nutzerinnen und Nutzer sind besorgt. Was die Krankenhaus-Leitung plant.

Von Max Kramer

Auf seiner Internetseite spart das Uniklinikum Augsburg (UKA) nicht mit großen Worten. Lesen sei "Gesundheit für die Seele", heißt es dort, Lesen mache Spaß und sei "Tor zu Fantasie und Wissen". Derzeit ist dieses Tor allerdings geschlossen – und das nun schon seit rund eineinhalb Jahren. "Aus aktuellem Anlass" hätten die Büchereien nicht geöffnet, steht auf der Homepage. Sobald man wieder öffne, werde man informieren, man bitte um Geduld. Bei manchen Nutzerinnen und Nutzern der Bücherei neigt sich diese Geduld aber langsam dem Ende zu.

