Sicherheitswacht für Innenstadt spaltet die politischen Bündnisse in Augsburg

Plus Auch in der Innenstadt dürfen bald ehrenamtliche Helfer der Polizei auf Streife gehen. Während die CSU das begrüßt, sprechen die Grünen von einer "Scheinsicherheit".

Die Polizei kann nun auch in der Augsburger Innenstadt eine ehrenamtliche Sicherheitswacht aufbauen. Bei der Sicherheitswacht sind Bürgerinnen und Bürger aktiv, die zuvor eine Ausbildung erhalten haben. Sie tragen eine eigene Uniform, sind aber nicht bewaffnet. Die Ehrenamtlichen sollen mit ihren Streifengängen vor allem das Sicherheitsgefühl stärken. Die Stadt muss der Einrichtung einer Sicherheitswacht zustimmen, das ist im Allgemeinen Ausschuss des Stadtrats jetzt auch geschehen. Die Frage spaltet aber die schwarz-grüne Koalition. Während die CSU-Räte geschlossen für die Sicherheitswacht stimmten, lehnten die Grünen den Einsatz der Ehrenamtlichen ab. Auch ein zweites Bündnis im Stadtrat ist beim Thema gespalten.