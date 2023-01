Augsburg

06:00 Uhr

Sie wollen jungen Augsburgerinnen und Augsburgern eine Stimme geben

Plus Die Macher der Plattform "Nuke the Fridge" wollen, dass junge Menschen in der Politik mitreden dürfen - wie demnächst beim Jugendtalk des Stadtjugendrings.

Klima, Lebensunterhaltungskosten, Neun-Euro-Ticket, Krieg oder etwa die Besetzung des Uni-Hörsaals Anfang Dezember sind Themen, die junge Augsburgerinnen und Augsburger beschäftigen. Das hat Florian Köhler herausgefunden, als er kürzlich mit Mitstreitern des Vereins Kühl e.V. auf dem Christkindlesmarkt Interviews führte. Ihr Ziel es, den jungen Menschen eine Stimme zu geben. Am 11. Januar gibt es dazu die nächste Gelegenheit.

