vor 49 Min.

Sirenen heulen über der Stadt: So lief der Probealarm in Augsburg

Sirenengeheul hallte am Donnerstag ab 11 Uhr durch Augsburg. Grund war ein bundesweiter Warntag. Der Probealarm lief laut Stadt erfolgreich.

Von Max Kramer

Die Stadt Augsburg hat eine positive Bilanz zum deutschlandweiten Warntag gezogen. "Der städtische Beitrag zum Warntag ist reibungslos verlaufen, das heißt, die Sirenen waren funktionstüchtig und haben ihre Aufgabe erfüllt", teilte Ordnungsreferent Frank Pintsch mit. Alle derzeit betriebenen Hochleistungssirenen im Stadtgebiet – aktuell 51, zehn weitere kommen bald hinzu - ertönten um 11 Uhr. Pintsch sieht darin eine "gute Gelegenheit, die Infrastruktur zu testen und die Augsburger Bürgerinnen und Bürger für das wichtige Thema zu sensibilisieren." Probealarm mit Sirenen: Stadt Augsburg zieht positive Warntag-Bilanz Seit April 2022 baut die Stadt ein Bevölkerungsschutzzentrum auf, das unter anderem die Zusammenarbeit zwischen Ämtern und Organisationen koordinieren, Übungen veranstalten und auch die Bevölkerung sensibilisieren soll. Nach Auskunft des Ordnungsreferenten nimmt dabei "Bevölkerungsschutzpädagogik" eine zentrale Rolle ein. Bevölkerungsschutz sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe: "Die Fähigkeit der Bevölkerung zum Beispiel zur privaten Notfallvorsorge sowie Selbsthilfe und ihre Kenntnis über das richtige Verhalten bei Gefahr sind eine wichtige Grundlage des organisierten Hilfeleistungssystems", sagte Pintsch. Der Warntag habe gezeigt, dass Augsburg beim Thema Bevölkerungsschutz gut aufgestellt sei.

