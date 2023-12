Augsburg

12:31 Uhr

Nach mehreren Krisen: SJR bezieht auf Vollversammlung Stellung zum Modular

Plus Das Modular-Festival sowie die Vorwürfe, das es dort Übergriffe gegeben habe, sind Thema der Versammlung. OB Eva Weber betont, dass es nicht zu Vorverurteilungen kommen dürfe.

Von Miriam Zissler

In den vergangenen Wochen ist der Stadtjugendring (SJR) nicht zur Ruhe gekommen. Erst die Ankündigung, dass Jugendfestival Modular im kommenden Jahr verkleinern zu wollen, dann das Zurückrudern und schließlich auch noch Vorwürfe gegen SJR-Mitarbeiter, bei denen es um Übergriffe und unangemessenes Verhalten geht. Die Vollversammlung am Freitagabend wurde genutzt, um vor Verbandsmitgliedern, Vertretern der Politik und Stadtverwaltung Stellung zu beziehen.

An Teilnehmerinnen und Teilnehmern mangelte die Sitzung im Gögginger Roncallihaus nicht. Allein mit Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU), Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) und Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) war die Stadtspitze gut vertreten. Die Themen, die derzeit auch für großes öffentliches Interesse sorgen, wurden gleich am Anfang angesprochen: OB Weber betonte in ihrer Rede, dass die Kommunikation des Stadtjugendrings im Hinblick auf eine Verkleinerung des Modular-Festivals "nicht so gut gelaufen" sei. Sie wünsche Informationen in einer "transparenten Art". In diesem Jahr wären an einem "grandiosen Wochenende" 33.000 Besucher auf dem Modular-Festival unterwegs gewesen. Bei ihrem Besuch sei sie "unfassbar überwältigt" gewesen, was der SJR da auf die Beine gestellt habe - ein Jugendfestival, das überregional Beachtung finde und nicht mehr nur "eine kleine Augsburger Veranstaltung" sei. Die Diskussion, die entbrannte als die Verkleinerung des Festivals angekündigt wurde, habe ihr gezeigt, wie sehr das Jugendfestival mittlerweile zu einem "Teil der Stadt" geworden sei.

