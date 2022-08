Augsburg

vor 16 Min.

Skandalheim Ebnerstraße: Italienischer Betreiber fordert noch Geld ein

Plus Seit Frühjahr 2022 ist das Seniorenheim in der Ebnerstraße geschlossen. Dennoch erhielten in der vergangenen Zeit Angehörige und Heimbewohner Zahlungsaufforderungen.

Von Miriam Zissler

Als vor wenigen Monaten ein 86-Jähriger einen Brief von der italienischen Betreiberfirma des ehemaligen Seniorenheims Ebnerstraße erhielt, schwante seiner Familie nichts Gutes. Tatsächlich sollten für die Tante des Mannes, die im Frühsommer 2021 im Heim gestorben war, Kosten in Höhe von über 6000 Euro nachgezahlt werden. Das ist kein Einzelfall. Auch der Bezirk Schwaben erhielt zwei Zahlungsaufforderungen – denen er aber nicht nachkam.

