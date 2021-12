So ein Glück: Kaminkehrer findet im Ofen angekokeltes Geld

Beliebt und als Glücksbringer verehrt, arbeiten sie mit an der "Wärmewende". Die Verwalter von mehr als 800 Millionen Tonnen freigesetzter Treibhausgase in Deutschland werden in Zukunft mehr denn je gebraucht.

Die einen nennen sie Kaminkehrer, andere Schlotfeger, wieder andere Rauchfangkehrer. So vielfältig die Bezeichnung der Berufsgruppe ist, so stark hat sich das Berufsbild über die Jahrhunderte und verfangenen Jahrzehnte gewandelt. Erwin Kastenmayer, Innungsobermeister der Schornsteinfeger des Regierungsbezirks an der Handwerkskammer für Schwaben, weiß um die Zukunftsfähigkeit seiner Profession und darum, dass die schwarz gekleideten Vertreter seiner Zunft als Sympathie-Träger des Handwerks gelten.

Gerade jetzt, da die Temperaturen wieder sinken und vermehrt eingeheizt werden muss, sind er und seine Kollegen vermehrt in beziehungsweise auf den Häusern zugange. Er vertritt einen Beruf, der, wie er sagt, "keine Nachwuchsprobleme" hat. Es handle sich auch um einen interessanten Ausbildungsberuf, der in seinem Zuständigkeitsbereich im Schnitt 18 Lehrlinge pro Jahr bekommt. Und das, so Kastenmayer, sei genau die Menge, "die wir in Schwaben brauchen".

Interessenten sollten sich für die Lehre qualifizieren

Laut dem Innungsobermeister verfügt Schwaben über 185 Kehrbezirke und dementsprechend über 185 Kaminkehrermeister. Wie alle anderen auch, muss sich der 63-Jährige alle sieben Jahre aufs Neue bei der Regierung von Schwaben um seinen Bezirk bewerben. Und auch die Bewerber um einen der begehrten Ausbildungsplätze müssen sich laut Ausbildungswart Christian Hehn schon vor Beginn ihrer Lehre qualifizieren und nach Bewerbung eine Eignungsprüfung ablegen. Bei einer Schnupperlehre könnten sie sich selbst beispielsweise schon einmal auf Schwindelfreiheit hin überprüfen.

Um einen der begehrten Ausbildungsplätze zu ergattern, seien Deutschkenntnisse ebenso gefragt, wie Mathematik, Physik oder Chemie. Hehns Erfahrung nach ist eine Motivation für die Berufswahl mit dreijähriger Ausbildungsdauer, dass die Arbeiten zu einem großen Teil "an der frischen Luft" stattfinden. Laut Hehn ist es auch von Vorteil, das von der Schule vorgeschriebene Berufspraktikum bei einem Schornsteinfeger zu absolvieren.

Sogar eine Wahrsagerin suchte nach dem Glück

Was nicht einmal einer Wahrsagerin gelang, bewerkstelligte Christian Hehn eigener Erzählung nach "unvorhergesehen" auf einem Hof im Allgäu. Er fand bei Ausübung seiner Tätigkeit, was schon lange vermisst war. Der Bauer hatte eine Kuh verkauft, 1150 - damals noch Mark - dafür bekommen und das Geschäft auf dem Nachhauseweg in einer Wirtschaft begossen. Am nächsten Tag fehlte ihm nicht nur die Erinnerung, sondern auch der stattliche Betrag. Erst als der heutige Ausbildungswart Tage später den mit Holz zu befeuernden, aber selten genutzten Küchenherd inspizierte, wurde das Rätsel um den Verbleib des Geldes - besser, der Kohle - gelüftet. Eine Frage konnte er sich da nicht verkneifen: "Heizt ihr mit Geld?" Doch obwohl schon stark angekokelt, hatten die im Herd versteckten Scheine ihren Wert auch damals noch nicht verloren.

Was sich wie ein Bauernschwank anhört, ist eine Story, die den Charakter des Kaminkehrer-Handwerks beschreibt: "Abwechslungsreich" sei der Beruf, sagt Hehn, was ihn gleichzeitig einfach spannend mache. Für ihn als Fachmann ist das Reinleuchten in einen Kamin mit dem "Blättern in einem Bilderbuch" zu vergleichen. Ein Rauchfang sei einfach mehr als ein schwarzes Loch. "Betriebs- und Brandgefahr wachsen", erklärt er, je mehr Ruß sich darin angesammelt hat. Seit "gut 40 Jahren" ist er eigenen Angaben nach nun in dieser Zunft aktiv. Ein Zeitraum, in dem sich die ganze Technik der Feuerungsanlagen verändert hat. Während sich diese zu wesentlich mehr Effizienz hin gewandelt hätten, habe sich auch "der Kunde als solcher" verändert und sei kritischer geworden. Ein Umstand, der den Berufsvertretern auch ein hohes Maß an sozialer Kompetenz verlange.

Schnupperlehre für die Glücksbringer wird empfohlen

Für "außerordentlich wichtig" sieht es der Ausbildungswart an, sich die Praxis in einer Schnupperlehre genau anzusehen. Seiner Erfahrung nach schaffen rund 95 Prozent der Auszubildenden die Gesellenprüfung auf Anhieb. Zur Vielseitigkeit des Metiers gehört heute mehr als das Reinigen von Schornsteinen und Feuerstätten. Im Kernbereich decke das Handwerk inzwischen auch das Überprüfen und Messen von Heizungs- und Lüftungsanlagen ab. Und der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsstätten - privater und betrieblicher Natur - trage außerdem zur Vielfältigkeit bei. Die neuesten Aufgaben seien Energieberatung, das Reinigen von Lüftungsanlagen und das Prüfen von Rauchwarnmeldern

Seit 2004 engagiert sich Christian Hehn nun schon in in der überbetrieblichen Ausbildung. Sie ähnle der Berufsschule, sei nur sehr viel praktischer ausgerichtet. Seiner Erfahrung nach wollen junge Menschen und Bewerber vor allem "innovativ und zukunftsorientiert" arbeiten. Die grundlegenden Arbeiten seien geblieben, aber der Umweltschutz spiele eine immer größere Rolle. So wird den Vertretern des Schornsteinfeger-Handwerks auch immer mehr Verantwortung dafür übertragen.