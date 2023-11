So kommen die neue Parkregelungen im Thelottviertel an

Im Rosenau- und Thelottviertel gilt seit November Anwohnerparken. Das macht für Anwohner die Parkplatzsuche leichter. Nicht jeder ist mit der Regelung glücklich.

Das Thelottviertel war bislang bei Bahnpendlern sehr beliebt. Man fand morgens gut einen Parkplatz und konnte das kurze Stück zum Hauptbahnhof laufen. Anwohner fanden die Fremdparker vor ihrer Haustüre weniger gut. Damit ist seit Anfang November Schluss. Anlässlich der anstehenden Öffnung des Westportals des Hauptbahnhofs hat die Stadt im Thelott- und Rosenauviertel Anwohnerparken eingeführt.

In den Wohnstraßen dürfen nur Anwohner parken. Foto: Fridtjof Atterdal

An der Ravensburger Straße stehen die Fahrzeuge locker geparkt. Wer hier einen Parkplatz sucht, wird schnell fündig - sofern er Anwohner ist. "Es ist jetzt jedes Mal ein schönes Heimkommen, einfach weil Parkplätze da sind", sagt Johanna Schimak. So wie jetzt habe es in der Vergangenheit nie ausgesehen. "Wir sind mit der Anwohnerregelung sehr zufrieden und hoffen, dass die Situation noch lange anhält", so Schimak. Erst jetzt werde es Anwohnern bewusst, wie viele Fremdparker früher ihr Viertel zugeparkt hätten. Schimak, die eine kleine Tochter hat, glaubt, die Übersichtlichkeit käme der Sicherheit der Kinder zu Gute. "Man sieht sie jetzt zwischen den Autos früher", sagt die Mutter.

Die kleinen Wohnstraßen sind fast ausnahmslos für Anwohner reserviert. Näher am Bahnhof und der Rosenaustraße gibt es Parkplätze gegen Gebühr, die für Anwohner mit Ausweis ebenfalls kostenlos sind. Daneben gibt es noch Parkplätze, die für alle Nutzer zugänglich sind und eine "Kiss and Ride" Zone im Bereich des Portals West, wo man den Wagen kurz abstellen kann, um jemanden abzusetzen oder abzuholen. Eine Ladezone in den restlichen Bereichen dient als Anlieferungsbereich für Gewerbetreibende.

Hausmeisterservice bekommt Strafzettel

Keinen Anwohner- und auch keinen Handwerkerparkausweis hat Boba Rares vom Sven Wünsch Hausmeisterservice. Seine Firma betreut Häuser in der ganzen Stadt und damit auch im Thelottviertel. Sein Chef Sven Wünsch erklärt, als Hausmeisterservice habe er bislang von der Stadt keinen Handwerkerausweis bekommen. "Wir können uns auch nicht auf die entfernteren gebührenpflichtigen Parkplätze stellen, weil das Werkzeug unserer Hausmeister zu schwer zum Tragen ist", sagt er. Die Strafzettel, die auf diese Weise auflaufen, gehörten zum Geschäft, so Wünsch. "Pro Fahrzeug und Jahr sind das rund 200 Euro", berichtet der Unternehmer.

Derzeit ist es als Anwohner einfach, einen Parkplatz zu finden. Foto: Fridtjof Atterdal

Sandra Hanke ist Anwohnerin, hat aber noch keinen Ausweis. Wenn man berufstätig ist, ist es gar nicht so einfach, einen geeigneten Termin zu finden, hat sie erfahren. Nach über einem Monat Wartezeit soll es jetzt nächste Woche soweit sein. Neben der organisatorischen Arbeit findet sie schlecht, dass ihre Besucher jetzt Schwierigkeiten hätten, einen Parkplatz zu finden.

Zu Besuch bei ihrer Tochter ist eine ältere Dame, die ihren Namen nicht nennen möchte. "Ich finde es immer noch einfach, einen Parkplatz zu finden", sagt sie. Aktuell stehe sie auf einem Parkplatz gegenüber dem Westausgang des Bahnhofs, wo mit Parkscheibe zwei Stunden kostenlos geparkt werden darf. "Das reicht für mich", so die Frau.

Positive und negative Rückmeldungen

Rund 900 legale Stellplätze gibt es laut Stadt im Rosenau- und Thelottviertel. "Gemäß den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung dürfen in Gebieten mit Bewohnerparken maximal 50 Prozent der Parkplätze für Bewohnerinnen und Bewohner reserviert werden. Dementsprechend ist die Hälfte der Stellplätze als Anwohnerstellplätze ausgewiesen. Diese befinden sich in erster Linie im Innenbereich des Thelottviertels, sodass sich „Fremdparker“ und der damit verbundene Parksuchverkehr auf die Hauptverkehrsachsen konzentrieren", heißt es aus dem Tiefbauamt.

Zu den Anwohnerparkplätzen gebe es positive und negative Rückmeldungen. " Besonders wird gelobt, dass die Stadt proaktiv im Vorfeld der Öffnung des Bahnhofstunnels Maßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks unternommen hat." Teilweise seien einzelne Anwohner trotz der Bürgerbeteiligung noch nicht mit dem Konzept vertraut gewesen. Es habe Nachfragen zu den Hintergründen des Parkraummanagements gegeben. Es sei aber noch zu früh ein Fazit zu ziehen, wie die Maßnahme angenommen wird.

Der Verkehrsüberwachungsdienst ist bereits im Thelottviertel unterwegs, so die Stadt. Der Schwerpunkt im Bereich der Bewohnerparkplätze liege zunächst in einer Information von Falschparkern über die neu geschaffene Regelung.