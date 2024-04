Augsburg

11:21 Uhr

So lief die Festnahme der mutmaßlichen Brandstifterin in Augsburg ab

Plus Am Freitag brachen in mehreren Geschäften in der Innenstadt Brände aus. Die Polizei nahm eine Frau fest. Nun berichtet eine Zeugin von der Festnahme.

Von Jonas Klimm

In den Fall der Brandserie, die am Freitagmittag in der Augsburger Innenstadt ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr in Atem hielt, kommt Bewegung. Die 43-jährige Tatverdächtige, die die Polizei gegen 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße festnehmen konnte, werde noch heute dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburgs vorgeführt, teilte die Polizei am Samstagvormittag auf Anfrage mit. Dieser werde entscheiden, wie weiter mit der mutmaßlichen Brandstifterin verfahren werde, so die Polizei. Auch zur Festnahme gibt es neue Informationen. Eine Zeugin schildert unserer Redaktion den Vorfall.

Am Freitag eilten um kurz vor 13 Uhr Einsatzkräfte der Polizei, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes in die Innenstadt. Bei Karstadt in der Bürgermeister-Fischer-Straße wurden mehrere kleinere Brände in unterschiedlichen Stockwerken gemeldet, kurze Zeit später gab es in vier Schuh- und Bekleidungsgeschäften in der Bahnhofstraße ebenfalls Brände. Betroffen waren neben den Mode-Kaufhäusern Peek & Cloppenburg und C&A eine Kik- sowie Deichmann-Filiale. Ein größeres Feuer brach aber nicht aus, da die kleinen Brände größtenteils von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten gelöscht werden konnten. Gegen 13.30 Uhr nahm die Polizei eine tatverdächtige 43-Jährige in der Bahnhofstraße fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen