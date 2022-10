Augsburg

So möchte Gastronom "Bob" die Kirchweih in Lechhausen retten

Plus Stefan Meitinger feiert Premiere als Festwirt. Er bringt frische Ideen für das Stadtteilfest mit. Ist er auch ein Mann für den Plärrer?

Die meisten Menschen, die ihn kennen, nennen ihn Bob. Viele wissen gar nicht, dass er mit bürgerlichem Namen Stefan Meitinger heißt. Als Chef der Lokale "Bob's" genießt Meitinger in bestimmten Kreisen nahezu Kultstatus. Als Veranstalter von Konzerten wie beim Sommer am Kiez in Oberhausen hat sich der Gastronom ein zweites Standbein geschaffen. Nun versucht der 52-Jährige sich in neuem Metier: Stefan Meitinger wird Festwirt. Er ist nach eigenen Worten angetreten, um die Kirchweih in Lechhausen zu retten. Dass der Einstieg als Festwirt auch andernorts eine Rolle spielen wird, ist nicht ausgeschlossen. Gibt es bald den Festwirt Bob auf dem Augsburger Plärrer?

