Sommernächte kommen zurück: Augsburg feiert 2023 wieder ein großes Stadtfest

Die Sommernächte kehren 2023 nach dreijähriger Pause zurück. Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber sagt, es sei wichtig, wieder gemeinsam zu feiern.

Augsburg feiert im Sommer 2023 wieder ein Stadtfest. Die Augsburger Sommernächte kehren nach einer dreijährigen Pause zurück. Dies gab Augsburg Marketing am Freitag bekannt. Die Stadtmarketinggesellschaft veranstaltet die Sommernächte. Oberbürgermeisterin Eva Weber sagt in einer ersten Reaktion, dass es wichtig sei, dass die Menschen wieder gemeinsam feiern. Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, sagte, Kulturschaffende und Gastronomen könnten sich nun wieder auf einem der schönsten Stadtfeste in Bayern präsentieren.

Augsburg Marketing beginnt mit Planung und Organisation der Sommernächte 2023

Augsburg Marketing beginnt nun mit der Planung und der Organisation des Festes. Für die gestiegenen Kosten werden aktuell Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Obwohl die allgemeinen Kostensteigerungen auch die Augsburger Sommernächte treffen, sind die Verantwortlichen zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird. In den nächsten Wochen werde man gemeinsam mit dem Wirtschaftsreferat Finanzierungsmöglichkeiten und Sponsoringlösungen suchen, um die gestiegenen Energie-und Veranstaltungskosten aufzufangen, heißt es.

Zum Etat des Fests gibt es gegenwärtig keine Angaben. Laut Citymanager Heinz Stinglwagner lag der Etat im Jahr 2019 bei knapp 600.000 Euro. Zwischenzeitlich ist nahezu alles teurer geworden. Dies betrifft Energiekosten und Ausgaben für die Sicherheitskräfte. Man kann davon ausgehen, dass der Etat für das Stadtfest nun bei über 700.000 Euro liegt.

Für Augsburgs Wirtschaftsreferenten Wolfgang Hübschle sind die Sommernächte „ein Highlight-Event im Augsburger Stadtsommer mit überregionaler Ausstrahlungskraft". Sie würden die Stadtidentität stärken. Zudem mache die Veranstaltung die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Augsburg und der Region auf die Qualität der Innenstadt aufmerksam. Oberbürgermeisterin Weber reagiert mit Freude auf die Entscheidung: „Die Sommernächte sind für mich etwas ganz Besonderes, weil sie ein Fest von, mit und für Augsburg sind." Egal ob Jung oder Alt, Familien oder Singles, Kulturinteressierte oder Feierlustige: alle seien eingeladen. Eva Weber wohnt in der Maximilianstraße. Sie war zuletzt immer eine Befürworterin der Sommernächte. Am Freitag sagte sie: "Nach den vergangenen Jahren ist es wichtig, wieder gemeinsam zu feiern und positive Erlebnisse zu schaffen.“

