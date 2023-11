Sozialorientiertes Wohnprojekt in Kriegshaber geht voran

Auf dem Gelände der ehemaligen Flak-Kaserne entstehen 36 sozialorientierte Wohnungen. Nun feiern die Bauherren den Hebauf. Ab dem Jahr 2024 sollen erste Bewohner einziehen.

Anfang des Jahres erfolgte der Spatenstich für ein gemeinsames Wohnprojekt der "Tür an Tür – miteinander wohnen und leben" gGmbH sowie der Siedlungsgenossenschaft Augsburg-Firnhaberau gG (SGF). Auf dem Gelände der ehemaligen Flak-Kaserne in Kriegshaber errichten die beiden Bauherren in Kooperation zwei Gebäude, in welchen insgesamt 36 sozialorientierte Wohnungen entstehen sollen. Nun feierten SGF und Tür an Tür den Hebauf.

Bezahlbarer Wohnraum in Kriegshaber wird geschaffen

Die Idee des gemeinsamen Projekts sei aus den Herausforderungen im Wohnungsbau sowie aus den an die SGF und Tür an Tür herangetragenen Sorgen und Nöten der Wohnungssuchenden entstanden, heißt es. Mit dem Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, begannen die beiden Unternehmen im Januar 2023 mit dem Bau der sozialorientierten Wohnungen in Kriegshaber: Die Tür an Tür gGmbH errichtet 17 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, darunter eine Familien-Rollstuhlfahrer-Wohnung, zwei Wohnungen für größere Familien und eine freifinanzierte größere Cluster-WG. Außerdem soll es Aufenthaltsbereiche und einen Sozialtreff geben. Die Siedlungsgenossenschaft baut 19 freifinanzierte Genossenschaftswohnungen, darunter elf familienfreundliche Maisonettwohnungen mit kleinem Garten. Auf dem Staffelgeschoss entstehen drei Dachterrassen Wohnungen sowie eine Cluster-WG mit fünf abgeschlossenen Appartements und Gemeinschaftsraum/-terrasse. Zwei abgeschlossene „Home-Office-Zimmer“ sollen das Gebäude ergänzen.

Einzug der Bewohner ist ab 2024 möglich

Mit der Fertigstellung der Rohbauten luden Tür an Tür und SGF nun traditionsgemäß zu einem Richtfest ein. Bei den Eröffnungsworten im Inneren des Gebäudes hießen Christine Kamm, Geschäftsführerin der TüranTür gGmbH, und Rainer Beyer, geschäftsführender Vorstand der SGF, unter anderem Gäste aus Politik, Verwaltung, Architektur- und Planungsbüros sowie Baufirmen und Vertreter der Bauherren willkommen – und dankten allen Beteiligten für ihr Engagement.

Bürgermeisterin Martina Wild sagte, das Fundament stehe: "Nun kann nach und nach das Leben aufblühen, sich entfalten und gedeihen". Die gemeinsame Kooperation sei nicht nur ein Leuchtturmprojekt, das seinesgleichen suche, sondern auch "ein Vorbild für viele andere". Tjerk Wehland von der Verbandsorganisation vdw-Bayern betonte, wie zukunftsweisend das Projekt sei. Vor allem die klimaschonende Bauweise, das Nutzungskonzept - basierend auf Co-Living, Co-Working sowie Barrierefreiheit - und das gemeinsame Schaffen zeichneten das Vorhaben aus. Mit dem Bau der Gebäude scheint zumindest ein kleiner Schritt Richtung bezahlbaren Wohnraum getan, denn "wir brauchen ungefähr 200.000 bezahlbare Wohnungen in Bayern, hier entstehen schon mal 36", sagt Wehland.

Nach den Eröffnungsworten strömten die Gäste vor das Gebäude. Dort wartete neben leichtem Regen auch Zimmererhandwerksmeister Pilz, um den Richtspruch zu sprechen – dabei bat er um Segen und Glück für Haus und Bewohner. Anschließend stieß er mit Projektleiter Wolfgang Krettenauer, Firma Gumpp & Maier, mit einem Glas Wein an. Traditionsgemäß warfen sie die leeren Gläser auf den Boden, die dabei zerbrachen. Ein gutes Zeichen, denn: keine Scherben seien ein schlechtes Omen.

In den nächsten Monaten sollen die beiden Gebäude fertiggestellt werden. Ab 2024 könnten dann erste Bewohner einziehen.