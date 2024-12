Die Kirche St. Peter am Perlach bekommt neuen Seelsorger

Diese Kirche in Augsburgs Innenstadt ist wegen ihrer Geschichte und Struktur außergewöhnlich. St. Peter am Perlach geht auf das Jahr 1067 zurück, als auf dem Perlachhügel zwischen Dom und Ulrichsbasilika ein Gotteshaus errichtet wurde. Der zeitgleich errichtete Perlachturm diente zunächst als Wachturm und ist bis heute der älteste Teil des Gebäudekomplexes. Die heutigen Besitzverhältnisse sind kompliziert. Der Perlachturm gehört der Stadt, die Außenmauern gehören dem Freistaat Bayern, der Innenraum gehört wiederum einem Bürgerverein und die Sakristei befindet sich in Privatbesitz. Jetzt gibt es Neuigkeiten. Die Priesterstelle wird ab März 2025 wieder besetzt.

Dominik Loy wird neuer Kirchenrektor und Messpriester von St. Peter am Perlach. Dies teilt das Bistum mit. Der 35-Jährige übernimmt die pastorale und gottesdienstliche Betreuung der traditionsreichen Innenstadtkirche am 1. März. Er tritt die Nachfolge des im August verstorbenen Prälaten Günter Grimme an. Der Stellenbesetzung waren laut Bistum einvernehmliche Gespräche zwischen Bistumsleitung und dem die Kirche verwaltenden Bürgerverein St. Peter am Perlach vorausgegangen

Der Bürgerverein signalisiert Unterstützung

Bischof Bertram Meier sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir für die Kirche nach dem Tod von Prälat Günter Grimme wieder einen Seelsorger bestellen können.“ Der Bürgerverein zeigte sich dem Bischof gegenüber „sehr dankbar“. Martin Ziegelmayr, Verwalter von St. Peter, meint: „Unserem neuen Pfarrer wünsche ich eine fruchtbare Zusammenarbeit mit unserem Bürgerverein.“

Dominik Loy wurde 1989 in Friedrichshafen geboren und wuchs in Ustersbach auf. Nach dem Realschulabschluss und einer darauffolgenden Ausbildung zum Fachinformatiker holte er im Jahr 2011 das Abitur am Bayernkolleg in Augsburg nach und studierte anschließend Theologie und Philosophie in Augsburg und München. 2019 wurde er zum Priester geweiht. Nach zwei Jahren als Kaplan in Kempten wurde er 2021 für seine Promotion an der Universität Augsburg freigestellt. Neben seinem seelsorgerlichen Wirken als Schulpfarrer und in der Pfarreiengemeinschaft Hochzoll arbeitet Loy seit Wintersemester 2022/23 zudem als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Augsburger Lehrstuhl für Dogmatik, heißt es.

Das Bildnis Maria Knotenlöserin in St. Peter hatte zuletzt eine kleine Krone von Papst Franziskus bekommen. Foto: Nicolas Schnall, Bistum Augsburg

Besonders bekannt ist die Kirche für das um 1700 entstandene Bild der Gottesmutter als „Knotenlöserin“. Während eines Deutschlandaufenthaltes in den Achtzigerjahren lernte der spätere Erzbischof von Buenos Aires Jorge Maria Bergoglio das Bildnis kennen und verbreitete die Verehrung desselben in seiner argentinischen Heimat. Seit seiner Papstwahl 2013 ist die Knotenlöserin Ziel zahlreicher Wallfahrerinnen und Wallfahrer aus der ganzen Welt geworden.