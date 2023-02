Augsburg

07:00 Uhr

Das Bild der "Maria Knotenlöserin" ist in der ganzen Welt bekannt

Diese abgewandelte Kopie des Gnadenbilds "Maria Knotenlöserin" ist seit Kurzem in einer Kirche in Malawi zu sehen.

Plus Das Bildnis der "Maria Knotenlöserin" hängt in St. Peter am Perlach in Augsburg und lockt viele Besucher an. Jetzt gibt es eine besondere Kopie auch in Afrika.

Von Gerlinde Knoller

Wenn man untertags die Kirche St. Peter am Perlach betritt, um das Gnadenbild der „Maria Knotenlöserin“ zu besuchen oder vor ihm zu beten, ist es nicht so, als fände man sich inmitten großer Besucherströme. Dabei könnte man dies angesichts der Berühmtheit, die die um 1700 entstandene Darstellung in aller Welt erlangt hat, durchaus erwarten. Das Motiv, eine Knoten an einem Band lösende Madonna, spricht Menschen in aller Welt an – weil es Grunderfahrungen und Grundsehnsüchte ausdrückt, dass die eigenen „Knoten“ im Leben, das Bedrückende und Notvolle, Lösungen erfahren. Kein Wunder, dass rund um den Erdball Kopien des berühmten Bildes, geschaffen vom Augsburger Künstler Johann Georg Melchior Schmidtner, entstanden sind und verehrt werden. Ein Augsburger Patrizier hat es gestiftet, was seine Gründe waren, ist bisher unklar. Zu zählen, wo überall Kopien oder ähnliche Motive hängen, wird nicht möglich sein – weil es so viele sind. Eine Kopie aber ist besonders interessant.

