00:33 Uhr

Nachprimiz-Segen in Dasing

Dominik Loy, der vor Kurzem im Dom in Augsburg zum Priester geweiht wurde, kam nun zu Besuch nach Dasing. Loy hatte in der Fastenzeit 2016 im Rahmen seiner Priesterausbildung ein sechswöchiges Praktikum in Dasing absolviert. Dabei durfte er dem damaligen Gemeindepfarrer Manfred Bauer bei dessen zahlreichen Aufgaben über die Schulter schauen und bekam Einblick in die Gremien, die von vielen Ehrenamtlichen mit großem Engagement geführt werden.

In seiner spannenden Predigt beim Abendgottesdienst erzählte er von seiner Zeit in Dasing, in der er wundervollen Menschen begegnen durfte und dabei in seinem Wunsch, Pfarrer zu werden, bestärkt wurde. Er sprach davon, wie wichtig es für jeden von uns ist, das eigene Leben als das wertvollste Geschenk Gottes zu erkennen und sich auf die Suche nach seiner Berufung zu machen. Dominik Loy hat seine Berufung im Priesterberuf gefunden, wie er in seiner Predigt darstellte. „Gott will, dass wir glücklich sind!“ stellte er fest. Im Anschluss konnten sich alle Kirchenbesucher ihren Einzelsegen von ihm geben lassen. (FA)

