Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein und stehlen teure Gegenstände

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Donnerstag, 15.30 Uhr, bis Freitag, 12.10 Uhr, aus einem Einfamilienhaus in der Neunkirchenstraße mehrere Gegenstände gestohlen. Die Beute habe einen Gesamtwert, der im niedrigen fünfstelligen Eurobereich liege, so die Polizei. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen eines Einbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der 0821/323- 3821. Um sich vor Einbrüchen zu schützen, rät die Polizei Anwohnern, vor einer längeren Abwesenheit wie einem Urlaub Nachbarn darüber zu verständigen. Wenn möglich, solle man die Rollläden untertags geöffnet lassen und vor allem in der Dämmerung sogenannte Zeitschaltuhren nutzen. „Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter bzw. in den sozialen Netzwerken keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit“, heißt es von den Ermittlern weiter. (jaka)

