Graffiti-Sprayer richten hohen Sachschaden an

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 0 Uhr, Graffiti in der Stadt versprüht. Nach Polizeiangaben kam es in der Waldfriedenstraße, dem Ablaßweg, der Hornungstraße und dem Kirchenweg zu Sachbeschädigungen an mehreren Autos, Schautafeln, Briefkästen, Klingelschildern und Garagentoren. Dabei wurden „Buchstaben, ohne erkennbaren Zusammenhang“ gesprüht, so die Polizei, die darauf hinweist, dass für die Delikte auch ein Einzeltäter infrage kommt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2600 Euro. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821323-2710 um Hinweise. (jaka)

