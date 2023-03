Mann fährt ohne gültigen Führerschein

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Augsburg geht der Polizei ein Mann ins Netz, der keinen gültigen Führerschein hat.

Am gestrigen Montagabend ist ein 45-Jähriger nach Angaben der Polizei ohne Fahrerlaubnis mit einem Fiat in der Goethestraße unterwegs gewesen. Beamte einer Polizeistreife unterzogen den 45-Jährigen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. "Hierbei zeigte er den Beamten einen Führerschein, der in Deutschland keine Gültigkeit hat", so die Polizei. Somit habe der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besessen "und die Fahrt war für ihn beendet". Auch das Auto des Mannes wies laut Polizei keinen gültigen Versicherungsschutz auf. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Mann. Auch gegen den verantwortlichen Halter des Autos ermittelt die Polizei wegen Ermächtigens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (jaka)