Augsburg

vor 19 Min.

Sportkind-Streit: Opposition wirft Weber Vorgehen wie in "Bananenrepublik" vor

Plus Augsburgs OB Eva Weber lässt ihr konkretes Vorgehen in Sachen "Sportkind" noch offen. Die Opposition fordert unterdessen eine rechtlich tragfähige Lösung, die für alle gilt.

Von Stefan Krog

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) will sich vorläufig noch nicht dazu äußern, wie ihr Lösungsvorschlag zu den Schaufenster-Monitoren des Sportkind-Ladens am Rathausplatz aussehen könnte. Weber sagte am Mittwoch, sie werde zunächst das Gespräch mit den Stadtratsfraktionen suchen. In der Stadtratssitzung am Donnerstag wird Sportkind kein Thema sein - der dafür zuständige Bauausschuss tagt erst in knapp zwei Monaten wieder, wenn die Sommerpause vorbei ist. Solange hat formal der Beschluss von vergangener Woche Gültigkeit, laut dem die für die Innenstadt verhältnismäßig großen Monitore in dieser Form nicht stehen bleiben können. Auf einen Vollzug des Beschlusses wurde seitens der Stadt bislang aber verzichtet.

