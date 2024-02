Kardinal Woelki predigt in St. Ulrich: "Er ist ein echter Seelsorger"

Am Mittwoch predigte der Kölner Erzbischof Woelki in Augsburg. Etwa 120 Gläubige besuchten den Gottesdienst – vor allem wegen des umstrittenen Kardinals.

Um den Gottesdienst in St. Ulrich und Afra am Mittwochmorgen mitzuerleben, mussten die etwa 120 Gläubigen früh aufstehen: Um 7.30 Uhr begann der Gottesdienst, bei dem auch Rainer Maria Kardinal Woelki predigte. "Ich wollte mir ein eigenes Bild machen und den Kardinal Woelki anhören", sagte Besucherin Edeltraud Wohlfarth. Sie sei sehr angetan von der Predigt gewesen. "Jeder hätte den Bischof verstanden", so die Augsburgerin. "Er ist ein echter Seelsorger." Kritische Stimmen waren hingegen kaum zu hören.

Woelki, der auch Erzbischof von Köln ist, predigte von der 40-tägigen Fastenzeit. Die Fastenzeit helfe, sich der eigenen Schuld bewusst zu werden und zurück zu Gott zu finden, erklärte der Kardinal. Die 40 Tage seien eine Chance, aufrechter durch das Leben zu gehen und die eigene "dunkle Seite" der Seele zu erkennen.

Gerade um Rainer Maria Woelki zu hören, sind Sophie und Carina Wagner zum Gottesdienst gekommen. Foto: Arne Seyffert

Woelki steht seit einigen Jahren wegen seines Umgangs mit mutmaßlichen kirchlichen Missbrauchstätern in der Kritik. Zahlreiche Gläubige in St. Ulrich beurteilten den umstrittenen Kardinal anders: "Was gut ist, wird oftmals schlecht dargestellt", sagten Sophie und Carina Wagner. Mutter und Tochter waren nach eigenen Aussagen nur wegen Woelki in den Gottesdienst gekommen. Es sei eine "unruhige Zeit", deswegen müsse man innehalten und zu Gott zurückfinden. "Ich habe den Eindruck, dass die Guten oft verfolgt werden", meinte Sophie Wagner.

Dass das Gute auch gewinnen könne, war Teil der Predigt des Kardinals und auch eine der Botschaften an die versammelten Christen. Gerade wegen des Gemeinschaftsgefühls kämen die Menschen zum Gottesdienst, sagte ein 31-jähriger Besucher, der lieber anonym bleiben möchte. Gegenüber Woelki sei der er aber relativ unvoreingenommen.

Woelki-Gottesdienst in St. Ulrich: Gläubige ziehen positives Fazit

Auch der Augsburgerin Marina Oroz hat der Gottesdienst gefallen: Die Gläubige war früh aufgestanden und noch vor der Arbeit beim Gottesdienst: "Mir hat gefallen, was Woelki gesagt hat. Man hat den heiligen Geist gespürt." Der Gottesdienst ist Teil der Bischofskonferenz, die vom 19. bis zum 22. Februar in Augsburg stattfindet. Bereits gestern predigte der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx in St. Ulrich. Am Donnerstag wird die Bischofskonferenz mit einem Gottesdienst in St. Ulrich und einer Abschlusspressekonferenz enden.

