Stadt Augsburg bekommt überraschend mehr Geld vom Freistaat

Im Haushalt 2023 ist etwas mehr Luft, weil die jährliche Überweisung aus dem Finanzministerium höher ausfällt. Was mit dem Geld passieren soll.

Im städtischen Haushalt für 2023 gibt es etwas mehr Spielraum, nachdem der Freistaat der Stadt 16,6 Millionen Euro mehr über die so genannten Schlüsselzuweisungen zukommen lässt als ursprünglich geplant. Das wurde am Donnerstag bekannt. Vom Freistaat bekommt die Stadt Augsburg kommendes Jahr insgesamt 196,6 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen. Das ist so viel wie noch nie. Die Stadt ließ zunächst offen, wie sie die 16,6 Millionen Euro konkret nutzen will.

Priorität hätten Schulsanierungen, so Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Wichtig sei zudem die Risikovorsorge in diesen Zeiten - das Geld wird somit wohl zum großen Teil erst einmal auf die hohe Kante gelegt, um im Notfall etwas zu haben. Der städtische Haushalt werde in diesen unsicheren Zeiten somit widerstandsfähiger, so Kämmerer Roland Barth.

Reserve im Augsburger Haushalt könnte in gestiegene Baukosten fließen

Ob mit dem Geld ein neues Projekt angepackt werden kann, das es bisher nicht in den Haushalt geschafft hat, ist unklar. Womöglich wird die Reserve in der Praxis eher dafür genutzt werden müssen, um die gestiegenen Baupreise bei manchen laufenden Projekten auszugleichen. Die Schlüsselzuweisung des Freistaats ist neben der Gewerbesteuer und dem kommunalen Anteil an der Einkommenssteuer eine wichtige Säule im städtischen Haushalt auf der Einnahmenseite.

Der Freistaat verteilt jährlich Geld an die Kommunen nach einem bestimmten Schlüssel, um sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und um einen Ausgleich zwischen reichen und armen Regionen zu schaffen. Insofern sind hohe Schlüsselzuweisungen einerseits erfreulich für die Stadt - Kritiker verweisen aber auch darauf, dass es sich um eine "Sozialhilfe für Kommunen" handle.

Geld für Augsburg: Freistaat will Kommunen entlasten

Landtagsabgeordneter Johannes Hintersberger (CSU) verwies darauf, dass der Freistaat die Kommunen angesichts der schwierigen Lage mit Zuweisungen in Rekordhöhe entlaste. Die Höhe der Schlüsselzuweisung wird vom Freistaat festgelegt und ist für einzelne Kommunen nicht exakt vorauszuberechnen, weil sie dafür eine Übersicht darüber haben müssten, was der Freistaat im kommenden Jahr für alle Kommunen ausschüttet und wie sich dieser Betrag zwischen den Kommunen aufteilt.

Diese Daten laufen im Statistischen Landesamt zusammen. Die Stadt hatte ihren Haushalt für 2023/24, der für kommendes Jahr von 180 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen ausgeht, vergangene Woche verabschiedet. (skro)