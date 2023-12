Stadt Augsburg möchte einen Konsumraum für Drogensüchtige

Plus Die gesetzlichen Regelungen in Bayern verbieten Fixerstuben, die Augsburger Stadtspitze hält ein solches Angebot für Drogensüchtige aber für nötig.

Die Stadtpolitik hat sich am Mittwoch einstimmig hinter das Vorhaben der Verwaltung gestellt, die Drogenszene vom Oberhauser Bahnhofsvorplatz weg zu verlagern. Geplant ist, den dortigen Drogenkontaktladen "Be-Treff" andernorts – vermutlich auch in Oberhausen – unterzubringen und das Angebot – von Beratung über einen Mittagstisch bis hin zu einer Notschlafstelle – deutlich aufzustocken (wir berichteten). Im Kontaktladen werden auch saubere Spritzen ausgegeben, der Konsum von Drogen ist dort aber nicht erlaubt. Mit der Verlagerung und Vergrößerung lasse sich den süchtigen Menschen besser helfen, gleichzeitig eröffne dies Möglichkeiten, den Platz neu zu gestalten, so Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) in einer Sondersitzung mehrerer Stadtratsausschüsse zum Thema.

In der Sitzung wurde seitens der SPD auch das Thema Konsumräume angesprochen. "In der Fachwelt herrscht eigentlich Einigkeit, dass es solche Räume braucht", sagte SPD-Stadtrat Frederik Hintermayr. Unter Aufsicht können Süchtige dort die Drogen einnehmen, statt sie hinter Hausecken oder auf öffentlichen Toiletten zu spritzen oder zu rauchen. Im Fall einer Überdosis ist sofort Hilfe da.