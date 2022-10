Stadt fällt Bäume für neuen Auwald – Wege werden gesperrt

Fichten und Kiefern im Haunstetter Wald sollen Platz machen für Erlen, Eichen und Wildobst. Für die Fällungen müssen ab dieser Woche Forstwege gesperrt werden.

Der Stadtwald wird ökologisch aufgewertet. Damit an verschiedenen Stellen ein neuer Auwald entstehen kann, will die Stadt in einem ersten Schritt standortuntypische Fichten auf 1,6 Hektar Fläche fällen. Für die Arbeiten werden ab dieser Woche mehrere Forstwege gesperrt.

Im Rahmen des Life-Projekts „Stadt-Wald-Bäche“ werden an zwei Standorten im Stadtwald Bedingungen für lichte Auwälder geschaffen. Die Fällarbeiten im Vorfeld sollen ab diesem Montag im Süden des Haunstetter Waldes am Lochbach in der Nähe der Fretzaubrücke beginnen, anschließend wird entlang des Alten Floßgrabens auf der Höhe "Kupferbichl-Geräumt" gefällt. Ein lichter Schirm aus alten Kiefern sowie die vorhandenen Laubbäume dürfen stehen bleiben.

Arbeiten zu neuem Auenwald: Umleitungen werden beschildert

Entlang beider Fällungen verlaufen stark frequentierte Forstwege, die von Radlern und Spaziergängern genutzt werden. Aus Sicherheitsgründen müssen diese Wege während des Holzeinschlags und des Abtransports der Stämme vorübergehend für jeweils ein bis zwei Tage gesperrt werden. Wie die Stadt mitteilt, werden beschilderte Umleitungen eingerichtet.

Beim Life-Projekt „Stadt-Wald-Bäche“, das den Umbau des Waldes auf rund 17 Hektar Fläche vorsieht, hat die städtische Forstverwaltung die Federführung. Wie Forstamtsleiter Jürgen Kircher betont, dient die aktuelle Aktion dem ökologischen Waldumbau. Die Flächen werden mit mehreren Hundert standorttypischen Laubbäumen wieder aufgeforstet. "Noch im November dieses Jahres pflanzen wir entlang des Lochbachs und im Frühjahr 2023 entlang des Alten Floßgrabens Hunderte von Erlen, Ulmen, Eichen und auch Wildobst", so Kircher.

Quellbäche in Augsburg werden ausgelichtet

Mit dem Waldumbau werden in feuchten Bereichen im Stadtwald naturschutzfachlich wertvolle Auwaldflächen entwickelt. Sie seien an ihren Standort angepasst und unempfindlicher gegen den Klimawandel, so Kircher. Außerdem entsteht ein wichtiger Lebensraum für seltene Arten, etwa den Gelbringfalter und den Baumpieber. Neben wasserbaulichen Maßnahmen für die ökologische Verbesserung der Stadtwaldbäche werden im Rahmen des Life-Projekts, übers Jahr verteilt, auch forstliche Arbeiten an verschiedenen Quellbachläufen laufen. Sie sollen mehr Licht an stark zugewachsene Quellbäche im Stadtwald bringen.