Stadt plant Terminals und Dokumenten-Ausgabeboxen in den Bürgerbüros

Mit Computer-Terminals, an denen Bürger selbst Dokumente beantragen können, sollen die Bürgerbüros entlastet werden. Dazu zählen auch Dokumenten-Ausgabeboxen.

Die Stadt möchte mit ergänzenden Dienstleistungen wie Dokumenten-Ausgabeboxen und elektronischen Bürgerterminals den Betrieb in den städtischen Bürgerbüros etwas entzerren. Inzwischen, so Simone Derst-Vogt, sei man konstant bei 235.000 Besuchern pro Jahr in allen Bürgerbüros, wo Ausweis- oder Führerscheinangelegenheiten erledigt werden. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Besucher somit, von einer Delle während des Coronajahrs 2020 abgesehen, um etwa 100.000 erhöht. Die Steigerung ist auf den Zuwachs an Bürgerbüros, das Einwohnerwachstum, aber auch Dinge wie die Pflicht zum Führerscheinumtausch ins Scheckkartenformat zurückzuführen. Die aktuelle Stagnation auf hohem Niveau sei auch darauf zurückzuführen, dass zunehmend Online-Dienstleistungen genutzt werden. Für eine Reihe von Erledigungen ist aber noch ein Termin nötig - teils mit mehreren Wochen Wartezeit.

Bürgerklagen über Erreichbarkeit der Mitarbeiter der Bürgerbüros

In der Führerscheinstelle liegt die Wartezeit aktuell bei etwa drei Wochen. Die Pflicht zur Terminreservierung habe sich aber bewährt, so Derst-Vogt. Im Zuge der Umstellung gab es allerdings auch Klagen von Bürgern, was die Erreichbarkeit (auch telefonisch) und Terminreservierungsfristen betrifft. Allerdings sei die Zahl der Telefonanrufe im vergangenen Jahr wieder rückläufig, so die Stadt, wobei man dennoch über eine personelle Verstärkung oder die Beauftragung eines Callcenters nachdenke.

Die Stadt Augsburg setzt auf Digitalisierung in den Bürgerbüros

Um die Erreichbarkeit zu verbessern, haben die Bürgerbüros seit März montags und dienstags eine halbe Stunde länger geöffnet. Man sei zudem dabei, das digitale Angebot im Kfz-Bereich (An-, Um- und Abmeldungen, digitaler Führerscheinumtausch) auszubauen. "Das Ziel ist, dass der Führerschein digital beantragbar ist und dann in einer Abholbox geholt werden kann. Das wird aber noch dauern", so Derst-Vogt. Auch eine elektronische Wohnsitzanmeldung soll die Büros entlasten. "Momentan geht das nur für Singles, aber wir sind zuversichtlich, dass das in einer Studentenstadt gut genutzt wird."

Um den Zugang zu elektronischen Dienstleistungen zu vereinfachen, plant die Stadt Bürgerterminals im Bürgerbüro am Rathausplatz und an der Universität. Sie befinden sich in einer Testphase. Auch im Bürgerbüro an der Blauen Kappe kommt ein Terminal. Dort können Online-Services der Behörden genutzt werden - auch solche, für die man am heimischen PC ein elektronisches Lesegerät bräuchte, das nicht jeder besitzt. Eine rund um die Uhr zugängliche Dokumentenausgabebox am Bürgerbüro Stadtmitte und künftig auch in Kriegshaber soll eine weitere Flexibilisierung für Bürger und Mitarbeiter ermöglichen. Im August kommenden Jahres soll zudem in Göggingen das sechste Bürgerbüro eröffnet werden.

