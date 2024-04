Stadtbäche und Kanäle werden abgelassen

In den kommenden Wochen finden die jährlichen Ablässe statt, um Baumaßnahmen und Unterhaltsarbeiten durchführen zu können.

Seit Samstag finden die jährlichen Frühjahrsablässe statt. Vorrangiger Zweck sind notwendige Baumaßnahmen und Unterhaltsarbeiten - Räumgut wird ebenfalls entfernt.

Auf der Wertachseite beginnen die Ablässe am Samstag, 13. April, und enden am Montag, 29. April. Betroffen sind Fabrikkanal, Wertachkanal, Holzbach, Senkelbach, Mühlbach und Hettenbach. Auf der Lechseite werden der Kaufbach ab der Schäfflerbachschleuse und dadurch betroffene Gewässerabschnitte am Dienstag, 7. Mai, von 7.30 bis etwa 16 Uhr abgelassen. Die Olympia-Kanustrecke ist in dieser Zeit nicht in Betrieb. Neubach und Hauptstadtbach werden reduziert. Auch die Jugend-Kanustrecke und TW 24 sind betroffen. Der Kaufbach führt ab der Friedberger Straße die Wassermenge des Wolfsbachs von etwa ein Kubikmeter pro Sekunde. Im weiteren Verlauf teilen sich Schwallech, Sparrenlech, Mittlerer und Hinterer Lech die Wassermenge des Wolfbachs.

Baustellen, die während der Ablässe-Zeiten von Anliegern am Gewässer durchgeführt werden, müssen beim Mobilitäts- und Tiefbauamt rechtzeitig angezeigt werden. Aus Gründen des Natur- und Tierschutzes werden alle abgelassenen Bäche für die genannten Ablässe-Zeiten mit Restwasser beaufschlagt. Während der Ablässe-Zeiten darf an den jeweils betroffenen Triebwerks- und Kraftwerksanlagen aus Sicherheitsgründen keine Stauhaltung vorgenommen werden. (ziss)

