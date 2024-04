Stadtwerke Augsburg verbieten Mitnahme von E-Scootern

Ab 8. April dürfen in Bussen und Straßenbahnen keine E-Tretroller mehr mitgenommen werden. Das Verbot basiert auf einer Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen.

Aus Sicherheitsgründen schließen die Stadtwerke Augsburg künftig die Mitnahme von elektrischen Tretrollern, oft auch E-Scooter genannt, in ihren Bussen und Straßenbahnen aus. Das Mitnahme-Verbot tritt nach den Osterferien, am Montag, 8. April, in Kraft. Mit der Entscheidung setzen sie eine Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) um.

Grund für die Empfehlung des VDV sind mehrere Brände von Lithium-Ionen-Akkus von E-Tretrollern in öffentlichen Verkehrsmitteln im Ausland. Bei dem Verbot stehe die Sicherheit der Fahrgäste und des Fahrpersonals im Mittelpunkt. Zahlreiche andere Verkehrsunternehmen setzten die Empfehlungen ebenfalls um, wie etwa die Münchner Verkehrsgesellschaft.

Nicht betroffen sind vierrädrige Elektromobile für mobilitätseingeschränkte Menschen

Nicht betroffen sind Elektrorollstühle, E-Bikes beziehungsweise Pedelecs und vierrädrige Elektromobile für mobilitätseingeschränkte Menschen, die ebenfalls als E-Scooter bezeichnet werden. Für diese Fahrzeuge gebe es entsprechende Sicherheitsstandards. (ziss)

