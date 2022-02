Augsburg

vor 4 Min.

Stadtwerke bauen Fernwärme aus – manche Häuser brachen dann neue Heizung

Aus Gründen des Klimaschutzes soll der Anteil der Fernwärme an der Augsburger Wärmeversorgung in den kommenden Jahren steigen.

Plus In den kommenden fünf Jahren werden 80 Millionen Euro in die Erweiterung gesteckt. Parallel soll mit einem Rückbau des Gasnetzes begonnen werden. Was das für Hauseigentümer bedeutet.

Von Stefan Krog

Die Stadtwerke wollen in den kommenden fünf Jahren rund 80 Millionen Euro in den Ausbau des Augsburger Fernwärmenetzes stecken. Ab 2027 soll auch ein weiteres Biomassekraftwerk, das mit Holzhackschnitzeln betrieben wird, ans Netz gehen. Dessen Standort ist noch unklar. Man gehe diese Schritte, um dem Ziel der Klimaneutralität näher zu kommen, so Stadtwerke-Vertriebsleiter Ulrich Längle. Fernwärme gilt im Vergleich zu Erdöl und auch Erdgas als deutlich klimaschonender, weil parallel noch Strom erzeugt wird und der Wirkungsgrad hoch ist. Die Planung sieht vor, bis 2026 Teile des Hochfelds, des Textilviertels, Lechhausens und Oberhausens anzuschließen. Auf lange Sicht soll dann die Abdeckung in diesen Stadtteilen erweitert werden und Bärenkeller, Göggingen sowie Antonsviertel angeschlossen werden. Allerdings werden Hauseigentümer in diesen Vierteln auf lange Sicht ihren Gasanschluss verlieren, weil die Stadtwerke im Gegenzug dieses Netz zurückbauen wollen. Sie werden eine andere Heizung im Keller benötigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen