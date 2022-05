Stadtwerke berichten von hoher Nachfrage nach Neun-Euro-Ticket

Zum Verkaufsstart für das Neun-Euro-Ticket gab es vor den Kundencentern der Stadtwerke Augsburg teils Schlangen. "Harte" Zahlen gibt es aber erst am Dienstag.

Die Augsburger und Augsburgerinnen scheinen das Neun-Euro-Ticket, das am Montag in den Verkauf ging, gut anzunehmen. Bei den Kundencentern habe es am Montag bereits zur Öffnung um 8 Uhr eine Schlange gegeben, berichtet Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. In der App habe man am Montagmorgen bereits um die 500 Käufe verzeichnet. "Wir gehen von einem großen Zuspruch aus", so Fergg. Mit ersten Zahlen, auch aus dem Automatenverkauf, wollen die Stadtwerke am Dienstag aufwarten.

Neun-Euro-Ticket in Augsburg: Abonnenten müssen nichts tun

Wie berichtet wird das Neun-Euro-Ticket jeweils in den Monaten Juni, Juli und August gültig sein. Damit können Nahverkehr und Nahverkehrszüge bundesweit genutzt werden. Laut Stadtwerken gab es am Montag auch noch etliche Anrufe von Bestandsabonnenten und -abonnentinnen. Für sie sinken die Kosten in den drei Monaten auf jeweils neun Euro. Dies gelte für alle Aboarten und auch für Semester- und Jobtickets. Inhaber eines 9-Uhr-Abos zahlen auch nur neun Euro und dürfen ihre Fahrkarte in den drei Monaten ohne Sperrzeit auch schon vor 9 Uhr nutzen.

Die Stadtwerke bitten Kunden und Kundinnen, das Ticket vorrangig über die App (geht auch ohne Registrierung) oder am Automaten zu kaufen. Im Kundencenter und in den Bussen beim Fahrpersonal gibt es das Ticket zwar auch, allerdings verursache das Wartezeiten. Erhältlich ist das Ticket auch in allen Fahrkarten-Verkaufsstellen wie Schreibwarengeschäften.

Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.

Lesen Sie dazu auch