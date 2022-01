Stadtwerke übernehmen Billiganbieter-Kunden: Schock über hohe Preise

Plus Weil zahlreiche Billig-Energieanbieter ihre Kundschaft nicht mehr beliefern, müssen die Stadtwerke kurzfristig bei Tausenden Augsburger Haushalten einspringen.

Die seit Dezember laufende bundesweite Welle an Insolvenzen und Lieferstopps von privaten Energieversorgern hat den Augsburger Stadtwerken innerhalb weniger Wochen um die 5000 neue Kunden und Kundinnen beschert. Sie bekommen Gas beziehungsweise Strom nun über den Grundversorgungstarif der Stadtwerke, sind aber alles andere als glücklich über die Preise. Denn die Stadtwerke langen ordentlich hin: Beim Erdgas sind es für die auf diese Weise übernommenen Neukunden 19 Cent pro Kilowattstunde. Bestandskunden der Stadtwerke zahlen bisher und weiterhin 7,19 Cent. Auch beim Strom werden in der Grundversorgung für Neukunden deutlich höhere Preise pro Kilowattstunde aufgerufen als für Bestandskunden.