Stark betrunkene Frau zersticht mit Messer zwei Autoreifen

Zeugen beobachten die Tat. Die Polizei prüft, ob auch vergleichbare Taten in Augsburg der 52-Jährigen zugeordnet werden können.

Am Freitag wurde eine 52-jährige Frau von Zeugen dabei beobachtet, wie diese an einem in der Familie-Einstein-Straße geparkten Opel Corsa beide Hinterreifen mit einem Messer zerstach. Hierbei sei Sachschaden von insgesamt rund 400 Euro entstanden, teilt die Polizei mit.

Frau hatte einen Promillewert von 2,1 Promille

Bei der Überprüfung der Täterin ergab eine freiwillige Alkoholüberprüfung einen Wert von rund 2,1 Promille. Die Frau wird nun wegen Sachbeschädigung angezeigt. Außerdem wird überprüft, ob sie noch für mögliche weitere Taten infrage kommt. (möh)