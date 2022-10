Augsburg

18:30 Uhr

Stau auf der Dult: Schönes Wetter zieht am Montag viele Besucher an

Plus Seit Samstag ist wieder Dult. Nach einem verregneten Auftakt zieht der sonnige Feiertag die Massen an. Geboten ist Altbekanntes und Neues.

Von Andrea Wenzel

Gurkenhobel, Socken, Bratpfannen: Es ist wieder Dult. Bis 9. Oktober säumen 126 Marktkaufleute den Weg zwischen Jakober- und Vogeltor und präsentieren ihre Waren. Am Samstag hat Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle das größte Freiluftkaufhaus der Stadt eröffnet. "Die Dult ist Kult", sagte er. Das bestätigen am Wochenende auch die Besucherzahlen. Viele kamen am Samstag trotz des Regens. Am Montag bildeten sich an den Engstellen zeitweise sogar Staus.

