Augsburg

vor 37 Min.

Streiks an der Uniklinik und bei der Müllabfuhr in Augsburg gehen weiter

Mehr als 2000 Teilnehmer kamen zur Kundgebung am Montag in Augsburg, mit dabei waren Maja Jurica (links) und Stefanie Förg.

Plus Augsburgs Nahverkehr stand am Montag erneut still, der Ärger über ungeleerte ist Mülltonnen groß. Das sagt Verdi-Geschäftsführer Erdem Altinisik zu den Klagen der Bürger.

Von Michael Hörmann, Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Streiks im öffentlichen Dienst treffen die Menschen in Augsburg jetzt härter als zuletzt. Am Montag stand zum zweiten Mal in den laufenden Tarifverhandlungen der Nahverkehr nahezu komplett still. Mülltonnen wurden nicht geleert und Straßen nicht gereinigt. Besonders in Göggingen ist der Unmut groß, weil Tonnen zwischenzeitlich überquellen. Rund einen Monat lang wurde der Restmüll wegen zweier Streikaktionen nicht abgeholt. Die Gewerkschaft Verdi wirbt indes um Verständnis, auch wenn es in den kommenden Tagen noch weitergeht mit den Streiks.

