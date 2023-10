Studienstart für Erstsemester: So erleben Studenten den Start ins Uni-Leben

Tausende neue Studierende beginnen ab dieser Woche ihr Studium an der Universität Augsburg, begleitet von Kennenlernaktionen, die teils auch in der Stadt auffallen.

Folgendes Bild bot sich demjenigen, der sich am Donnerstagmittag auf dem Elias-Holl-Platz aufhielt: aufgestellte Bierbänke, eine Handvoll Bierkästen und eine Schar an jungen Studentinnen und Studenten in ausgelassener Stimmung. Pünktlich zum Semesterbeginn organisieren auch dieses Jahr wieder die Fachschaften der Universität Augsburg die sogenannte Orientierungsphase. In einer dreistündigen Stadtrallye geht es für die Erstsemester quer durch die Innenstadt. Das Ziel: Sie sollen die Stadt erkunden und erste Kontakte knüpfen. Uns haben die Studienanfänger erzählt, worauf sie sich am meisten freuen.

Mit dem Beginn des neuen Semesters strömen ab diese Woche tausende Studienanfänger in die Universität Augsburg. Für viele junge Studentinnen und Studenten beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt, oftmals in einer unbekannten Stadt. "Uns ist es wichtig, dass sich die Erstsemester am Ende der Orientierungsphase in der Stadt auskennen", erklärt Simon Kammerer, Mitglied der Fachschaft Jura. Dieses Jahr ist es das erste Mal, dass er sich bei der Orientierungsphase freiwillig engagiert. "Noch wichtiger ist es natürlich, dass sie schon von Anfang an erste Kontakte knüpfen. Nächste Woche beginnen die Vorlesungen, da ist es gut zu wissen, wer sich alles auf den Bänken neben einen befindet".

Fachschaften der Uni Augsburg machen Programm zum Semesterstart

Dazu hat sich die Fachschaft Jura verschiedene Aktionen überlegt: So sollen die angehenden Juristinnen und Juristen beispielsweise in Kleingruppen verschiedene Tathergänge pantomimisch darstellen. Die 19-jährige Lisa Weber und die 18-jährige Jennifer Hartfelder präsentieren den Diebstahlbegriff mit vollem Einsatz. Im Gespräch verdeutlichen sie, dass sie die Gelegenheit schätzen, schon zu Beginn verschiedene Kommilitonen kennenzulernen. Lisa Weber kommt eigentlich aus der Nähe von München und freut sich auf ihr Studium in Augsburg "Hier ist einfach kleiner und irgendwie familiärer als in München." Wieso sie Jura gewählt hat? "Neben Medizin ist Jura eine weitere Möglichkeit, Menschen zu helfen. Das finde ich gut."

Auch Studienanfängerin Antonia kann es kaum erwarten, bis die Vorlesungen beginnen. "Mit Jura hat man so viele Optionen und keinen vorgelegten Weg. Das finde ich spannend. Später würde ich sehr gerne in die Politik gehen", schwärmt die 18-jährige. "Am meisten freue ich mich darüber, dass ich endlich Dinge lernen kann, die mir Spaß machen. Nicht so wie in der Schule, wo man viel lernen muss, was man im späteren Leben nie wieder braucht".