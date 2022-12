Studierendenvertreter der Uni stellen sich hinter Hörsaalbesetzer

Plus Der Studentische Konvent stärkt den Klimaaktivisten von End Fossil Augsburg gegenüber der Unileitung den Rücken. Wie lange bleibt der Hörsaal 1 noch besetzt?

Eine kleine Gruppe von Klimaaktivisten hält seit rund einer Woche den großen Hörsaal der Uni Augsburg besetzt. Jetzt stellen sich Vertreterinnen und Vertreter der rund 20.000 Studierenden hinter die Forderungen der Hörsaalbesetzer. "Der Studentische Konvent befürwortet das Engagement von End Fossil Augsburg für mehr Klimagerechtigkeit und freut sich über den dadurch angestoßenen Prozess", heißt es in dem Votum. Die Unileitung hat unterdessen Schritte eingeleitet.