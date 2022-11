Suche nach neuer Hochschul-Kanzlerin: Die neue Kraft lässt auf sich warten

Plus Nach dem umstrittenen Abgang der Kanzlerin arbeitet die Hochschule Augsburg seit bald zwei Jahren an der Nachfolge. Eine wichtige Entscheidung ist bereits gefallen.

Mehr Studierende, mehr Beschäftigte, mehr Forschung. Die Hochschule Augsburg wächst. Doch ausgerechnet eine wichtige Schaltstelle in der Verwaltung – das Kanzlerbüro – wartet in Zeiten stürmischen Wachstums und nach einem lähmenden Streitfall seit bald zwei Jahren auf eine neue Chefin. Die Neubesetzung der Stelle zieht sich offenbar länger hin als gedacht.