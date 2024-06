Augsburg

Süchtigentreff: Oberhauser Unternehmer will St. Johannes kaufen

Plus Die Stadt Augsburg prüft mögliche Alternativstandorte zur geplanten Anlaufstelle für Drogensüchtige in St. Johannes. Da überrascht ein Oberhauser mit einem Angebot.

Von Ina Marks

Ruhig ist es zuletzt um das umstrittene Vorhaben der Stadt geworden, den Süchtigentreff vom Oberhauser Bahnhof in die Kirche St. Johannes zu verlegen. Angesichts des Widerstands aus der Bevölkerung prüft die Verwaltung derzeit mögliche Alternativstandorte. Das Thema soll im Juli im Stadtrat behandelt werden. In diese Phase platzt eine neue Nachricht. Einer der größten Kritiker des geplanten Standorts hat der evangelischen Gemeinde ein schriftliches Angebot gemacht. Immobilienunternehmer Maximilian-Philipp Walser möchte die Kirche St. Johannes samt Pfarrhaus für einen siebenstelligen Geldbetrag kaufen. Der Oberhauser will damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Walser ist eines der Gründungsmitglieder der Aktionsgemeinschaft Oberhausen, zu der zahlreiche Anwohner und Geschäftsleute zählen. Sie kämpfen gegen das Vorhaben der Stadt, weil sie einen weiteren Brennpunkt in ihrem Stadtteil befürchten. Sein Kaufangebot an die Kirchengemeinde, das betont Walser, sei losgelöst von der AG erfolgt. Der Immobilienunternehmer findet, dass größere Suchthilfeeinrichtungen keine Nachbarschaft oder zumindest keine Einrichtungen mit Publikumsverkehr, keine Schulen und Kindertagesstätten in unmittelbarer Nähe haben dürfen. Dabei verweist er auf Handlungsempfehlungen des Forschungsverbundes Drusec (Drugs and Urban Security), der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. "Da die Verantwortlichen bei der Stadt Augsburg dies aber scheinbar nicht hören wollen, war für mich der Entschluss gefasst, der evangelischen Kirche ein Kaufangebot zu unterbreiten und diese Immobilie der aktuellen Diskussion möglichst zu entziehen." Für das ehemalige Pfarrhaus samt Gemeindesaal schweben Walser verschiedene Nutzungskonzepte vor, von denen der Stadtteil profitieren könnte.

