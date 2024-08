Supermarkt-Mitarbeiter überführt Diebes-Duo in Hochzoll

In einem Supermarkt im Augsburger Stadtteil Hochzoll hat ein Paar am vergangenen Dienstag einen Diebstahl begangen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Mitarbeiter gegen 14.45 Uhr, wie die 31-Jährige und der 27-Jährige das Geschäft in der Hochzoller Straße verließen, ohne zu bezahlen. Er hielte die beiden auf und rief die Polizei.

Supermarkt in Augsburg-Hochzoll: Polizei ermittelt wegen Diebstahls mit Waffen

Die Beamten fanden bei der Durchsuchung neben entwendeten Lebensmitteln auch ein Taschenmesser. Der Beuteschaden lag im mittleren zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen gegen die 31-Jährige und den 27-Jährigen. (aana)