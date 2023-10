Tausende neue Studierende an Uni und Hochschule starten ins Semester

5762 junge Menschen starten zum Wintersemester ihr Studium an der Hochschule und der Uni Augsburg. Beide Einrichtungen bieten neue Studiengänge und Angebote.

Über 2200 Studierende haben an der Technischen Hochschule Augsburg (THA) mit ihrem Studium begonnen und sind ins Wintersemester 2023 gestartet. An der Universität beginnen die Vorlesungen am 16. Oktober. Dann werden hier, Stand jetzt, 3569 neue Studierende erwartet. An der THA stößt ein neues Angebot auf besondere Resonanz, an der Uni eröffnet ein ganz neuer Studiengang.

"Neue Technologien, wie beispielsweise Künstliche Intelligenz, benötigen top ausgebildete Spitzenkräfte. Wir setzen alles daran, dass Sie bei uns optimal auf Ihre berufliche Karriere vorbereitet werden und richtig durchstarten können", sagte Hochschulpräsident Gordon Thomas Rohrmair zur Begrüßung der Studentinnen und Studenten auf dem Campus am Roten Tor. Rund 1950 davon starteten in Bachelorstudiengängen in ihr erstes Semester, rund 250 in Masterstudiengängen inklusive der Weiterbildungsangebote.

10.000 Interessierte bewarben sich für Studium an der Hochschule Augsburg

Insgesamt hatten sich für das Wintersemester rund 10.000 junge Menschen für ein Studium an der Technischen Hochschule Augsburg beworben. Dies seien wieder deutlich mehr, als zu Corona-Zeiten, heißt es. Die meisten Bewerbungen gingen für den Studiengang Wirtschaftspsychologie (rund 1100 Bewerbungen) ein, gefolgt von Sozialer Arbeit (über 780 Bewerbungen) sowie Betriebswirtschaft (über 720 Bewerbungen) und International Management (über 650 Bewerbungen). Alle Anfragen konnte die THA nicht bedienen. Am Ende kamen 2200 Studierende zum Zug. Unter den Erstsemestern sind die Bachelor-Studiengänge Betriebswirtschaft, Maschinenbau und International Management die Top-3-Studiengänge.

Erstmals bietet die THA zudem das Orientierungsangebot "Startfenster“ an. Es soll binnen zwei Semestern helfen herauszufinden, ob ein Studium das richtige ist und wenn ja, welches. Während des Startfensterjahrs werden die Studierenden in der Zentralen Studienberatung der THA beraten und erhalten auch Informationen zu alternativen Karrierewegen, beispielsweise einer Berufsausbildung. Dazu kooperiert die THA mit der Handwerkskammer und der IHK Schwaben. Rund 180 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich für dieses Angebot entschieden. „Wir freuen uns, dass wir mit dem neuen Orientierungsangebot auf so einen regen Zuspruch gestoßen sind“, erklärt László Kovács, Vizepräsident für Studium und Lehre an der Hochschule, wo aktuell über 7000 Studierende eingeschrieben sind. Zuletzt hatte die Technische Hochschule auch das Promotionsrecht erhalten - was als Meilenstein für die Einrichtungen und den Standort gilt.

Studiengang Hebammenwissenschaft eröffnet an der Uni

Auch an der Universität Augsburg gibt es Neues. Der Bachelor-Studiengang Hebammenwissenschaften geht an den Start und wird zum Semesterbeginn am 16. Oktober eröffnet. Es werden Hebammen und Entbindungspfleger ausgebildet, die Uni konzipierte gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Augsburg und der Medizinischen Fakultät den nunmehr zweiten Studiengang der Universitätsmedizin als duales Bachelor-Studium.

Insgesamt starten an der Universität 3569 junge Menschen ins Studium. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitraum 3211 Studierende. Da die Einschreibphase noch bis 25. Oktober läuft, sind diese Zahlen allerdings noch variabel, teilt die Universität mit. Die drei höchsten Einschreibezahlen haben aktuell die Studiengänge Bachelor Betriebswirtschaftslehre, Lehramt Grundschule sowie Jura.

Auch von den Studiengängen abgesehen gibt es Neuerungen. Unter anderem wurden Außenanlagen neu gestaltet und dabei das Blindenleitsystem von der Straßenbahn bis in den Innenhof des D-Gebäudes weitergeführt. In der Neuauflage der Uni-App sind für die Studierenden aktuelle Informationen und wichtige Dienste bündelt. Nun können auch das Ausleihkonto der Bibliothek sowie die Noten eingesehen werden. Insgesamt studieren im Wintersemester 2023/24 rund 19.100 Menschen an der Uni Augsburg.