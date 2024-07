Tchibo kommt in die Bürgermeister-Fischer-Straße

Die Kaffee-Rösterei Tchibo eröffnet eine Filiale in der Augsburger Innenstadt. Ab 31. Juli soll der Laden in der Bürgermeister-Fischer-Straße seine Kundinnen und Kunden empfangen und folgt somit auf das E-Zigaretten-Angebot „Dampf-Generation“, das mittlerweile in der Annastraße sitzt.

Auf 100 Quadratmetern wird Tchibo sein bekanntes Sortiment anbieten - darunter verschiedene Kaffee-Variationen ebenso wie den Tchibo-Shop. Dazu wird es im Innenbereich eine Kaffee-Bar geben, an der auch Kuchen, Waffeln und Snacks serviert werden. An schönen Tagen steht ein großer Außenbereich zur Verfügung, heißt es seitens Tchibo.

Nach der Schließung der Tchibo-Filiale in der Karolinenstraße im vergangenen September hat Tchibo mit dem neuen Geschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße wieder drei Filialen in Augsburg. Acht Mitarbeitende sind dort beschäftigt.