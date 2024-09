Nach Beschwerden: In der Wellenburger Straße gilt Tempo 30

In der Wellenburger Straße in Göggingen gilt - nachdem Anwohner jahrelang darauf gedrängt und die Stadt zunächst keine rechtlichen Möglichkeiten gesehen hatte - nun durchgehend Tempo 30 zwischen Bgm.-Aurnhammer-Straße und der Wertachbrücke. Das bestätigte die Stadt auf Nachfrage. „Die Maßnahme beruht auf einer Kombination aus einer detaillierten Lärmschutzprüfung sowie einer Verstetigung der Fahrgeschwindigkeiten zwischen den bereits auf Tempo 30 reduzierten Bereichen von der Hessing-Klinik bis zur Bürgermeister-Aurnhammer-Straße“, so das Tiefbauamt. Eine Lärmschutzprüfung hatte ergeben, dass Anwohner stark von Straßenlärm betroffen seien und es keine negativen Begleiterscheinungen wie Ausweichverkehr geben werde. Verkehrsgefährdende Situationen - sie waren der Ausgangspunkt für den Anwohnerwunsch und auch für einen schwarz-grünen Prüfantrag - gebe es nach wie vor nicht, so das Tiefbauamt.

Die Stadt hatte in der Vergangenheit darüber geklagt, angesichts der Rahmenbedingungen der Straßenverkehrsordnung nicht mehr Tempo 30 in ausgewählten Straßen ausweisen zu können und sich darum einer Städteinitiative angeschlossen, die mehr Spielraum forderte. Seit einigen Jahren schöpft die Stadt parallel dazu verstärkt die Möglichkeiten aus, Tempo 30 über Lärmschutz zu begründen (z.B. Pferseer Straße).

Wie berichtet gab es zuletzt eine Novellierung der Straßenverkehrsordnung, allerdings ist laut Stadt noch unklar, was sie konkret bedeutet, weil die entsprechenden Verwaltungsvorschriften noch nicht bekannt sind.