Theatersanierung: Bürgerliche Mitte will öffentliche Diskussion

Die Bürgerliche Mitte will die Frage, wie es bei der Sanierung des Augsburger Staatstheaters nach der Kündigung des Architekturbüros Achatz durch die Stadt weitergeht, am kommenden Donnerstag öffentlich im Stadtrat diskutiert haben. Nach derzeitigem Stand ist eine Information der Stadträte zum Thema Kündigung im nicht-öffentlichen Teil vorgesehen, weil es um Vertragsinhalte geht. Bereits im Bauausschuss war hinter verschlossenen Türen über das Thema diskutiert worden. Baureferent Steffen Kercher sagte am Dienstag auf AZ-Anfrage, dass es in der Donnerstagssitzung auch öffentlich Antworten auf zumindest einige Fragen geben wird.

Bürgerliche Mitte: „Bislang planlos wirkende Kommunikation“

Man wolle öffentlich nicht über Kündigungsgründe diskutieren, so die Bürgerliche Mitte, frage sich aber, wie es nun weitergehen solle. Bei dieser Frage gebe es keinen Grund, sich hinter einem möglichen Rechtsstreit zu verstecken. „Von Belang ist jetzt, ob die Stadt einen Wechsel des für die Ausführungsplanung zuständigen Architekturbüros hinbekommt und ob damit Zeitverzögerungen und Kostensteigerungen verbunden sind“, so Fraktionschef Lars Vollmar (FDP). Zu diesen Fragen müsse die Stadt öffentlich Stellung nehmen und solle dies auch als Chance wahrnehmen - durch die „bisher planlos wirkende Kommunikation“ schwirrten schon zahlreiche Spekulationen durch den Raum.

In einem zweiseitigen Fragenkatalog hinterfragt die Bürgerliche Mitte die bisherigen Ausführungen der Stadt, nach denen man durch einen Architektenwechsel beim Bauteil II von keinen zeitlichen Verschiebungen auszugehen habe. Sowohl Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) als auch Baureferent Steffen Kercher hatten erklärt, zuversichtlich zu sein. Die Bürgerliche Mitte ist diesbezüglich skeptischer. Man müsse wohl davon ausgehen, dass ein neu beauftragtes Architekturbüro erst einmal Haftungsfragen und die bisher vorgelegten Planungen intensiv prüfen werde, bevor es einsteige. Unter anderem will die Bürgerliche Mitte wissen, wie die Verwaltung das Risiko einschätzt, dass es zu Verzögerung kommt, etwa wenn die neuen Architekten Änderungen vornehmen möchten. Dann stelle sich auch die Frage von weiteren Kosten. Zudem verlangt die Bürgerliche Mitte Klarheit von der Stadt, ob bei der im Sommer beschlossenen Kostenerhöhung um 77 Millionen Euro etwaige Mehrkosten durch den Architektenentwurf eingepreist waren. Die SPD hat diesen Verdacht bereits geäußert, die Stadt begründete die Kostensteigerung rein mit Baupreissteigerungen.

Die Freien Wähler, die mit zwei Stadträten in der Bürgerlichen Mitte vertreten sind, hatten Ende vergangener Woche eine harsche Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie die Stadt scharf angriffen. Vollmar schlägt eine etwas ruhigere Tonlage an und erklärt, die Stadt solle die Chance nutzen, die Diskussion ums Theater durch eine klare Kommunikation zu versachlichen. Bisher sei das nicht gelungen. Neben Freien Wähler und FDP ist auch Pro Augsburg in der Bürgerlichen Mitte vertreten.