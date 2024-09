Nach Kündigung des Architekten: Theatersanierung soll ungehindert weiterlaufen

Die Trennung der Stadt Augsburg von ihrem Theater-Architekten hat am Wochenende viele, vor allem politische Diskussionen ausgelöst. Wie unserer Zeitung exklusiv berichtete, hatte die Stadt dem Münchner Atelier Achatz nach fast zehn Jahren die Zusammenarbeit für Bauteil II, also den Neubau von Werkstätten, zweiter Spielstätte und Verwaltung, überraschend aufgekündigt. Der Zeitplan für das Millionenprojekt gerate dadurch nicht ins Wanken, betonte Baureferent Steffen Kercher am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Stadt habe entsprechende Notmaßnahmen vorbereitet, um das Projekt weiter vorantreiben zu können. Zu den Gründen, die zur Trennung seitens der Stadt führten, will Kercher aus rechtlichen Gründen keine Auskunft geben.

Das Münchner Architekturbüro Walter Achatz war bei der Theatersanierung seit 2016 mit im Boot. Für die Sanierung des denkmalgeschützten Theaterbaus am Kennedyplatz wird es laut Augsburgs Baureferent Steffen Kercher auch weiter zuständig sein. Die Zusammenarbeit mit Achatz und dem Projektsteuerer IMP Ingenieure beziehe sich nur auf das so genannte Bauteil II, also den Neubau nördlich des bestehenden Theaterbaus.

„Ein solcher Schritt fällt nie leicht, ist aber mitunter unausweichlich. Mit der Kündigung behält die Stadt vor allem mit Blick auf die Finanzierung des Projekts das Heft des Handelns in der Hand“, betonte Baureferent Steffen Kercher am Montag. Ein Wechsel des Architekturbüros nach der Genehmigungsphase sei auch nicht unüblich.

Ungeachtet der Vertragskündigung laufen die Arbeiten an der Großbaustelle zur Sanierung des Staatstheaters laut Kercher wie geplant weiter. Die Großbaustelle befinde sich mit der Übergabe des Großen Hauses an das Staatstheater 2029 sowie die Übergabe von Kleinem Haus und Betriebsgebäude 2030 im Zeitplan. Die Baustelle für Bauteil I läuft auf vollen Touren. Für Bauteil II ist der Start der Baumeisterarbeiten für 2025 vorgesehen.

Für den Neubau werde im Oktober die Ausschreibung für ein neues Architekturbüro gestartet. Dieses soll laut Kercher die Ausführungsplanung beenden und die Objektüberwachung übernehmen. Da aufgrund der konjunkturellen Baukrise Planungskapazitäten frei sind, wird eine rege Beteiligung leistungsfähiger Büros erwartet. Baureferent Steffen Kercher stellt klar: „Die Entwurfsarbeit mit der künstlerisch-architektonischen Leistung ist abgeschlossen und bleibt unangetastet. Die Gesamtmaßnahme ist bereits genehmigt und die Planungen Achatz/IMP sind vertraglich an die Stadt Augsburg übergegangen. Damit steht einer professionellen Umsetzung nichts im Weg.“