Augsburg

vor 32 Min.

Toter Mann in der Wolfzahnau gefunden: Der Wald war sein Zuhause

Offenbar jahrzehntelang hat ein Mann in einem Waldstück in der Wolfzahnau gelebt.

Plus In der Wolfzahnau in Augsburg wird ein Toter gefunden. Polizei und Odachlosenhelfer kennen den Mann. Er lebte seit Jahrzehnten im Wald.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Die Augsburger, die mit ihren Hunden am Freitag in der Wolfzahnau Gassi gehen, haben von dem Polizeieinsatz am Vortag nichts mitbekommen. Neben dem beliebten Spazierweg nahe dem Lech, in einem unwegsamen Waldstück, war nachmittags ein Mann leblos aufgefunden worden. Die Notärztin konnte nichts mehr für ihn tun. Nach Angaben der Polizei starb der Mann eines natürlichen Todes. Seine Lebensumstände allerdings waren alles andere als gewöhnlich. Es ist die Geschichte eines Menschen, der mitten in der Großstadt abseits der Gesellschaft lebte, weil er es offenbar so wollte. Ein Mann, dessen Zuhause viele Jahre der Wald und der Lech waren – und der trotz aller Einsamkeit auch Fürsorge erfuhr.

