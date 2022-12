Augsburg

vor 1 Min.

Die Parkbank wurde sein Zuhause: Wie ein Augsburger auf der Straße landete

Plus Der Augsburger Wohnungsmarkt gerät immer mehr unter Druck. Christof S. hat erlebt, was es heißt, plötzlich kein Dach mehr über dem Kopf zu haben.

Von Stefanie Schoene

An einem Abend im März 2019 legte sich Christof S. auf eine Parkbank. Sein Mietvertrag in der betreuten Azubi-Wohnung bei Kolping war ausgelaufen. Er schlief im Park am Roten Tor. Einfach so, ohne Schlafsack. Es war kalt, in seinem Rucksack steckte nicht viel mehr als Handy und Ladekabel. Für neun Monate wurde dieser Park sein Zuhause. Wenn es regnete, legte er sich in die Unterführung mit den bunten Graffitis. Er war obdachlos. „Es war eine sehr, sehr schlechte Zeit“, sagt er. Er spricht offen, reflektiert, die Gedanken sortiert.

