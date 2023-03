Tracht-Nacht und eine letzte Vorstellung: Das ist los am Wochenende

Wie so oft hat man am Wochenende in Augsburg die Qual der Wahl. Doch Plärrer und Ostern lassen schon mal grüßen. Diese Veranstaltungen stehen an.

Das Wetter in Augsburg wird laut Voraussage durchwachsen. Trotz Regenprognose scheint meist doch die Sonne, und das Nass kommt nachts. Also kein Grund, sich am Wochenende in die eigenen Wände zu verkrümeln. Unsere gesammelten Tipps.

Der Botanische Garten lockt am Wochenende mit himmlischer Ruhe, Liegestühlen und einer bunten Blütenpracht. Dafür sorgen Tausende Arten von Blumen, Stauden, Wildkräutern, Gräsern und Farnen – und im Zoo drängen die Tiere längst ins Freie.

Nichts für harmoniesüchtige Gemüter ist das Konzert im Sputnik am Freitag an der Stettenstraße 32. Thorsten Propeller "Rohrgebälk" und Brutto Tempo versprechen ab 20 Uhr Punk der härteren Art. Der Eintritt ist frei, ein Hut geht herum.

In der SoHo-Stage gibt es eine ungewöhnliche Parteiveranstaltung mit einem besonderen Gast. Dazu laden SPD und Linke am Freitag, 18 Uhr, in die Ludwigstraße 34 ein. Dragqueen Janisha Jones kommt, das Thema lautet "Augsburg Regenbogenstadt".

Musikalisch entspannen in der Augsburger Kresslesmühle

Musikalisch entspannend kann man am Freitag Mademoiselle Mirabelle in der Kresslesmühle (Barfüßerstraße) genießen. Sie besitze den naiven Blick und den Charme einer Mousse au Chocolat, heißt es. Beginn ist um 20 Uhr.

Der Plärrer steht schon in den Startlöchern. Einen ersten Vorgeschmack bietet die Riegele-Tracht-Nacht am Samstag, in der Riegele-Bier-Manufaktur, Frölichstraße 26. Einlass ist nur in Tracht. Viel Platz zum "Tanzen & Strawanzen" sei garantiert. Die Fete geht von 20 bis 5 Uhr.

Antono Vic’s Haifischbar im Schwarzen Ross nennt sich der legendäre Laden in der Spitalgasse. Dort rocken The Jackets am Samstag ab 21.30 Uhr. Im Bombig, Gubener Straße, entern ab 21 Uhr The Mannish Boys die Bretter und versprechen lustvollen Rock 'n' Roll.

Kein Rock 'n' Roll, sondern schamanische Gesänge aus Frankreich hat sich die Ballonfabrik für Freitag eingeladen. Ab 21 Uhr ist Boucan an der Austraße zu erleben. Und das Kesselhaus feiert am Samstag einen Klassiker. Unter dem Motto "Mitsingen" kommen beliebte Hits aus den Boxen. Wer textsicher ist, darf mitmachen. Die anderen müssen schweigen. Ab 23 Uhr in der Riedingerstraße.

Auch die Klassik kommt am Wochenende nicht zu kurz. Am Samstag, um 19.30 Uhr, spielt Evgeny Konnov im kleinen Goldenen Saal, Jesuitengasse, Franz Lists "12 etudes d'exécution transcendante" (Zwölf Etüden). Das ohne Pause zu spielen, können maximal zehn bis zwölf Pianisten, so einst Robert Schumann. Konnov scheint einer zu sein.

Stück wird zum letzten Mal im Sensemble-Theater gezeigt

Das Stück "Für geeignete Personen" steht zum allerletzten Mal im Sensemble (Walterstraße) am Samstag, 20.30 Uhr, auf dem Programm. (www.sensemble.de).

Früher, ganz früher, konnte man die eigene Briefmarkensammlung noch zum Anbandeln nehmen. Jetzt gibt es mal wieder einen Großtauschtag für Briefmarken und Münzen. Zu besuchen ist er am Sonntag, 9 bis 13 Uhr, im Pfarrheim von Hlgst. Dreifaltigkeit, Ulmerstraße 195a. Veranstalter ist der Briefmarken-Club Augusta e. V.

Eine Zeitreise durch 75 Jahre Puppenkiste gibt es am Wochenende. Foto: Stefan Puchner, dpa

Wer sich nicht für Briefmarken interessiert, aber für klassische Musik, sollte am Sonntag, 17 Uhr, die Barfüßerkirche am Mittleren Lech ansteuern. Dort steht Bachs Johannespassion als vorösterlicher Gruß auf dem Programm. Reservierungen unter www.barfuesser-augsburg.de.

"Von Menschen und Marionetten": Eine Zeitreise durch die Augsburger Puppenkiste unternimmt am Montag, 19.30 Uhr, Matthias Böttger, Chronist und Biograf der Kiste. Was könnten Jim Knopf, Urmel und Co. alles erzählen, wenn sie aus dem Nähkästchen plaudern könnten? Zu erleben an der Spitalgasse (Anmeldung unter info@diekiste.net).

"Schlachthöfe der Moderne" heißt der Architekturfilm, der am Montag, 19 Uhr, im Thalia am Obstmarkt läuft. Regisseur Heinz Emigholz hat sich mit dem Zusammenhang von Architektur und Politik beschäftigt, wie dem Palast der Republik. Ab 20.30 Uhr gibt es im Kaffeehaus dann Jazz mit dem Heinz-Frommeyer-Quartett. Diese Abende sind sehr begehrt.